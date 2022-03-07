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الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 407 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات العربية المتحدة 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 882،884 إصابة، فيما ظل عدد الوفيات 2،301 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1،399 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 843،105 حالات.

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