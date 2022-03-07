كورونا في الإمارات.. تسجيل 407 إصابات جديدة

الإثنين 07/مارس/2022 - 05:22 ص

سجلت الإمارات العربية المتحدة 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 882،884 إصابة، فيما ظل عدد الوفيات 2،301 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1،399 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 843،105 حالات.