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الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 1912 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 1005167 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 27 ألفا و922 حالة.

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