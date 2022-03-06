عبد الرحمن البشاري يكشف أسباب تفاقم أزمة الزيادة السكانية

الأحد 06/مارس/2022 - 10:00 م

قال الكاتب الصحفي عبد الرحمن البشاري، إن أزمة الزيادة السكانية بدأت في التفاقم بمنتصف التسعينيات من القرن الماضي، بسبب قلة الوعي لدى فئات متعددة من الشعب المصري، وانعدام الثقافة، وتفشي العادات الخاطئة وسط غياب دور المؤسسات الجهات الدينية والإعلامية.

وأكد البشاري أن الوضع الاقتصادي الجيد ليس كافيا لبناء إنسان ثقافيا واجتماعيا ودينيا وعلميا، وإنما هو بحاجة إلى زيادة الوعي الفردي والمجتمعي لحمايته من اكتساب عادات سلبية.

عبد الرحمن البشاري

وأضاف عبدالرحمن البشاري خلال حواره ببرنامج بنصبح عليك المذاع على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أن بعض وسائل الإعلام المصري، لا تولي أهمية كبرى لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، بل تجري وراء القضايا الساخنة أو بالأحرى «الترند» دون النظر لأهميتها أو سلبية تناولها والتي تؤثر حتما على الفئات الصغيفة ثقافيا واجتماعياً ودينيا.

وتابع: نحتاج إلى تفعيل المزيد من أنشطة التوعية الدينية والإعلامية لمواجهة أزمة الزيادة السكانية".

عبد الرحمن البشاري الصحفي

عبدالرحمن البشاري

الكاتب الصحفي عبد الرحمن البشاري

عبد الرحمن البشاري Abdelrahman ALbeshary

عبد الرحمن البشاري الكاتب الصحفي

عبد الرحمن البشاري