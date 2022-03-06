" العربية للتصنيع" و"أبوغزالة" للتقنية توقعان اتفاقية توزيع الأجهزة التقنية في مصر

الأحد 06/مارس/2022 - 01:41 م

وقعت الهيئة العربية للتصنيع وطلال أبوغزالة للتقنية اتفاقية للتعاون في تسويق وتوزيع الأجهزة التقنية في مختلف المحافظات.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للتعاون بين الهيئة وطلال أبوغزالة للتقنية وتم تدشين مصنع الإلكترونيات العام الماضي في القاهرة، لتجميع وإنتاج الأجهزة الإلكترونية من اللابتوب والتابلت والهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية المشتركة للجانبين.

وقد وقع الاتفاقية عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء المهندس أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، وعن طلال أبوغزالة العالمية صلاح أبوعصبه رئيس مجلس المديرين.

وأكد اللواء المهندس أحمد عبدالعزيز، أن الاتفاقية تهدف إلى سد حاجة السوق المصري من المنتجات التقنية، مبيناً أن الشراكة مع أبوغزالة العالمية جاءت بعد دراسة السوق العالمي في مجال تصنيع الأجهزة التقنية، وكان الاختيار مناسباً من حيث التكلفة وجودة المنتجات.

وكانت قد بدأت الشراكة بإنشاء خطوط لإنتاج الأجهزة التقنية في مصنع الإلكترونيات ثم تمت عملية التوسعة بتركيب خطي إنتاج إضافيين لمواكبة حجم الطلب المتزايد وتعزيز الإنتاج، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى ما يزيد على 600 ألف جهاز سنوياً.

ومن جهته أشار صلاح أبوعصبه إلى أن الاتفاقية ستعزز من العملية التسويقية نظراً لما تتمتع به الهيئة من إمكانيات وانتشار وثقة في السوق المحلي والأفريقي، مؤكداً استعداد المصنع المشترك لإنجاز أية طلبات للسوق، خاصة في ظل القدرة على التصنيع وفقا لأي متطلبات فنية مخصصة وبأي كميات مطلوبة حسب احتياجات الجهات الحكومية والخاصة.

يشار إلى أن الأجهزة التقنية متوفرة حالياً في الأسواق المصرية ومن خلال منافذ البيع الخاصة بالهيئة العربية للتصنيع في القاهرة، وسيتم قريباً افتتاح منفذين جديدين للبيع في مدينتي طنطا ودمياط، كما سيتم استكمال خطة التواجد في باقي المحافظات.