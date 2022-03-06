أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

الأحد 06/مارس/2022 - 11:12 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 6 مارس 2022، ليسجل عيار 21 نحو 866 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 742 جنيهات، بينما بلغ عيار 24 نحو 991 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6928 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1970 دولار للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.