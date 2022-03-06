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الأحد 06 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 283 إصابة جديدة و525 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية 283 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 525 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 443 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة .
وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 747119 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 726876 حالة ، والحالات النشطة 11237. بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 9006 حالات.

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