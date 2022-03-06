كورونا في تونس.. تسجيل 1501 إصابة جديدة

الأحد 06/مارس/2022 - 06:47 ص

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1003255 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27904 حالات.