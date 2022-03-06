كورونا في الكويت.. تسجيل 524 إصابة جديدة

الأحد 06/مارس/2022 - 12:13 ص

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالة وفاة و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 622489 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان: إنه تم تسجيل 1083 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عددالمتعافين إلى 613669 متعافيا، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.6%. وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2544 حالة وفاة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 38 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 6276 حالة، وإجمالي عدد الحالات في أجنحة " كوفيد - 19" إلى 182 حالة.