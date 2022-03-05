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السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا

الاهلي والمريخ السوداني
الاهلي والمريخ السوداني
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى التي تضم إلى جانب الأهلي والمريخ السوداني صن داونز والهلال السوداني.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني 

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تحقيق الفوز على المريخ السوداني والحصول على النقاط الثلاثة بعد الخسارة المفاجئة بهدف دون رد أمام صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة السابقة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الهلال السوداني. 

ويواجه الأهلي المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

وفي خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

ويقود خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 

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