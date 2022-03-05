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السبت 05 مارس 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي الأسبوع ٢٨

ليفربول ضد وست هام
ليفربول ضد وست هام
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة ٢٨ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ٦٠ نقطة ويسعى للفوز اليوم على وست هام لتضييق الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي. 

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويقود محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي برصيد ١٩ هدف فريق ليفربول في مباراة اليوم ضد وست هام من أجل الفوز بالنقاط الثلاث وتضييق الفارق مع السيتيزن من أجل لقب البريميرليج. 

ويبدأ يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول مباراة اليوم ضد وست هام بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، كوناتي، أرنولد وفي خط الوسط: إليوت، فابينيو، هندرسون.

ويقود خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، لويس دياز

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي 

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