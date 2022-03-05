"التيك أواي" والتدخين والإفراط في الأدوية... أسباب رئيسية لأمراض الجهاز الهضمي

السبت 05/مارس/2022 - 06:16 م

قال الدكتور محمد نجيب أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، أن العادات الخاطئة مثل أكلات "التيك أواي" والتدخين" والإفراط في الاستخدام غير المقنن للأدوية وخاصة المسكنات والمضادات الحيوية يعد من العادات الصحية السيئة التي تعتبر سببا رئيسا في الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي، بالإضافة للتغذية الخاطئة وعدم شرب الماء بكثرة، وعدم ممارسة الرياضة، والاستسلام للضغوط والقلق والتوتر وغيرهم من العادات والتصرفات الخاطئة والمؤذية.

وأكد الدكتور محمد نجيب خلال كلمته بالمؤتمر السابع عشر لوحدة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بقسم الأمراض الباطنة بالقصر العيني، اليوم السبت، أن مرض السمنة ومرض الكبد الدهني، يعتبران "طاعون" هذا العصر، وسيتم مناقشة ذلك من خلال عدة جلسات في المؤتمر، ويعضده كورس التغذية العلاجية.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور مازن نجا أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن المؤتمر يناقش التقنيات الأحدث عالمياً والأكثر تطورا ، بهدف التطرق لكل ما هو جديد في مجالات الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، مشيرا أن المؤتمر سيُقدم أيضا "كورس" تغذية متنوع ومعتمد على مدار ثلاثة أيام، وأخر حديث ومتدرج في زراعة الكبد، وثالث بعنوان "أبعد من الطب" وتطرق لمواضيع مثل السوشيال ميديا في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وآخيرا كورس بعنوان "الوسائل التشخيصية في مجال الجهاز الهضمي" لتبسيط وطرح كل ما هو حديث ومتطور في المجالات التشخيصية المساعدة لتخصص أمراض الجهاز الهضمي والكبد على مدار ثلاثة أيام.

ونوه رئيس المؤتمر، الى طرح موضوعات جديدة لم يتم التطرق لها، مثل حقائق وخرافات الطب البديل في مجالات الكبد والجهاز الهضمي، والعلاقة بين تخصص أمراض الدم والجهاز الهضمي والكبد، التعامل بكرامة مع حالات أمراض الجهاز الهضمي والكبد المتقدمة أو التي لا يرجى شفاؤها، والجديد في الفيروس الكبدي بي، والجديد في مجال الأمراض المعدية في تخصص الجهاز الهضمي والكبد ومن ضمنها مرض العصر الحالي بالطبع كوفيد-19.

وقال الدكتور أحمد مراد هاشم أستاذ الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن المؤتمر يُقدم 72 جلسة تدريب على مدار ثلاثة أيام، في مجالات المناظير التشخيصية والتداخلية وأحدث التقنيات مثل تقشير الأورام السطحية والذكاء الاصطناعي والتعامل بالوسائل الحديثة مع زوائد الجهاز الهضمي، وورشة عمل لمناظرة وعلاج حالات المناظير المتقدمة، من 6 دول هي: مصر والصين وتركيا والهند والبرازيل وألمانيا في اليوم الأول.

وتابع: يحظى المؤتمر بدعم وزارة الصحة، من خلال مشاركة الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة، في فعاليات المؤتمر وطرح المبادرات الحكومية الصحية الحديثة، وبالتعاون مع الوزارة في الاشتراك والتسجيل العلمي الكامل لأطباء وزارة الصحة بأعداد كبيرة، بهدف الاحتكاك بأساتذة الجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة، وممارسة التدريب العملي.

وأشار الدكتور أحمد مراد هاشم، أن المؤتمر يتضمن، 6 كورسات صباحية على مدار ثلاثة أيام، و18 جلسة "مونوثيماتيك" مسائية، و72 محطة تدريب عملي، و14 جلسة علمية في اليومين الثاني والثالث، بالإضافة لورشة عمل المناظير من 6 دول في اليوم الأول .



من جانبه أكد الدكتور أيمن فؤاد رئيس تخصص الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بقصر العيني، وجود تأثير للإصابة بفيروس كورونا على الجهاز الهضمي عبر كل موجاتها، وأن هذا التأثير لا يقل بأي حال من الأحوال عن تأثير الفيروس على الجهاز التنفسي، لأن نفس المستقبلات الخاصة بالفيروس في الجهاز التنفسي تتواجد بالجهاز الهضمي والقنوات المرارية أيضا، ولذا تم تخصيص جلسة لعرض ذلك بالمؤتمر وتقديم أحدث الأبحاث والنتائج والمعلومات في هذا الشأن.

وأشار فؤاد، إلى أنه يتم تسجيل كل محاضرات وجلسات المؤتمر ورفعها على اليوتيوب ويمكن الاطلاع على ما قدمه المؤتمر في الأعوام الماضية، ومتابعة ما سيقدمه المؤتمر بعد انتهائه مباشرة، كما يقوم المؤتمر بتقديم بروتوكولات للكشف المبكر من خلال عدة آليات من خلال جلسات "مونوثيماتيك" عن المسح والكشف المبكر عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ومن خلال الجلسات العلمية المختلفة عبر البرنامج الممتد على مدار ثلاثة أيام.

كما يتعاون المؤتمر مع وزارة الصحة ممثلة في الأستاذ الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة الذي يقدم رؤية الدولة ممثلة في الوزارة من أجل المبادرات الصحية المستقبلية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التعليمية.

وكشف الدكتور محمد البرعي مدرس أمراض الجهاز الهضمي بطب الأزهر، عن أهم التقنيات الحديثة التي يقدمها المؤتمر للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، وهو استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر والصحيح عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد، مما يساعد في أداء عالي ومتفوق ومن ثم العلاج المناسب في وقت مبكر وقبل حدوث مضاعفات أو مشاكل لا يحمد عقباها.

وتابع: ناقش المؤتمر أيضا الجديد في اورام القولون، واستخدام المناظير ذات تقنيات بصرية فائقة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، بالاضافة لتقنيات التدخل المتقدم بالمناظير ليس فقط لاستئصال الزوائد القولونية ولكن أيضا تشفية وتقشير الأورام السطحية بواسطة المناظير من خلال التقنيات التي أصبحت ثورة وفتحًا جديدا في مجال أورام القولون خصوصات في الحالات المبكرة.

وكشف الدكتور وائل عارف عضو اللجنة العلمية للمؤتمر وأستاذ الجهاز الهضمي بقصر العيني، عما يسمى بالعلامات التحذيرية أو الأعلام الحمراء التي تحدد عمل المنظار ويجب على كل طبيب الإلمام بها ومعرفتها بشكل سليم مثل النزيف بأنواعه، فقدان الشهية والوزن، الأنيميا، الدم الخفي في البراز، الاسهال المزمن، والقيء المتكرر، الأعراض غير المتحسنة رغم العلاج، عسر الهضم فوق سن الخمسين، الامساك الحديث في سن أكثر من الخمسة وخمسين، ارتفاع المعاملات الالتهابية، زيادة نسبة الكالبروتيكتين في البراز، وغيرها.

و أضافت الدكتورة عبير عوض استاذ الجهاز الهضمي وزراعه الكبد بالقصر العيني ان هناك كورس متخصص لزراعه الكبد من المستويات البدائية حتي المتقدمة منها يقدمه افضل الاساتذه المتخصصين في مصر من جراحين واساتذه جهاز الهضمي والرعاية المركزه من اجل الوصل لنتائج افضل لخدمه المرضي .

يشار إلى أن كلية الطب بجامعة القاهرة نظمت اليوم السبت المؤتمر السابع عشر لوحدة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بقسم الأمراض الباطنة بالقصر العيني، تحت شعار أعلى وأبعد ، بحضور كبار أساتذة الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني ومختلف الجامعات المصرية، ومشاركة 60 خبيرًا دوليًا من مختلف دول العالم، و500 من شباب الأطباء، ينعقد "Above And Beyond".