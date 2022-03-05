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السبت 05 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 5 مارس 2022

نشرة
نشرة
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تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التي شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت

وإلى نص النشرة: 

مسئولو "المجتمعات العمرانية " يشاركون في ورشة عمل ‎حول الاقتصاد الأخضر

https://www.albawabhnews.com/4537328

وزيرة التجارة والصناعة تلتقي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين

https://www.albawabhnews.com/4537293

 

وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمعرض الدفاع العالمي

https://www.albawabhnews.com/4537265

 

أول مرة.. البريد المصري يطلق منظومة الدفع غير النقدي للعملاء

https://www.albawabhnews.com/4537385

 

وزيرا التخطيط والنقل يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل خلال 2023/2022

https://www.albawabhnews.com/4537379

 

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