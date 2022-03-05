نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 5 مارس 2022

تنشر البوابة نيوز أهم الأخبار التي شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت
وإلى نص النشرة:
مسئولو "المجتمعات العمرانية " يشاركون في ورشة عمل حول الاقتصاد الأخضر
https://www.albawabhnews.com/4537328
وزيرة التجارة والصناعة تلتقي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين
https://www.albawabhnews.com/4537293
وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمعرض الدفاع العالمي
https://www.albawabhnews.com/4537265
أول مرة.. البريد المصري يطلق منظومة الدفع غير النقدي للعملاء
https://www.albawabhnews.com/4537385
وزيرا التخطيط والنقل يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل خلال 2023/2022
https://www.albawabhnews.com/4537379