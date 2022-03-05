أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 5 مارس 2022

السبت 05/مارس/2022 - 08:05 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم السبت على نفس أسعار أمس الجمعة وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر اليورو ليسجل 17.39 جنيهًا للشراء، 17.50 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.85 جنيهًا للشراء، 21.00 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصيني 2.47 جنيهًا للشراء، و2.49 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الفرنك السويسري ليسجل 17.03 جنيهًا للشراء، 17.14 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.57 جنيهًا للشراء، 13.65 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.20 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.59 جنيهًا للشراء، 52.04 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.