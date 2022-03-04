سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ،اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.
جاءت الهزة الأولي الساعة: 6:54 صباحا، بقوة 3.49 على مقياس ريختر، وعلى عمق 16.7 كم.
وقال البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية: إن الهزة الثانية وقعت الساعة 7:23، صباحا، بقوة 3.58 ريختر، وعلى عمق 16 كم.
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شبكة رصد الزلازل: زلزالان يضربان البلاد على بعد 40 كم شمال شرق دهب
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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ،اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ،اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.