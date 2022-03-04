شبكة رصد الزلازل: زلزالان يضربان البلاد على بعد 40 كم شمال شرق دهب

الجمعة 04/مارس/2022 - 10:16 ص

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ،اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.

جاءت الهزة الأولي الساعة: 6:54 صباحا، بقوة 3.49 على مقياس ريختر، وعلى عمق 16.7 كم.

وقال البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية: إن الهزة الثانية وقعت الساعة 7:23، صباحا، بقوة 3.58 ريختر، وعلى عمق 16 كم.

