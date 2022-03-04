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الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

شبكة رصد الزلازل: زلزالان يضربان البلاد على بعد 40 كم شمال شرق دهب

زلزال
زلزال
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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ،اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.
جاءت الهزة الأولي الساعة: 6:54 صباحا، بقوة 3.49 على مقياس ريختر، وعلى عمق 16.7 كم.
وقال البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية: إن الهزة الثانية وقعت الساعة 7:23، صباحا، بقوة 3.58 ريختر، وعلى عمق 16 كم.
 

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