سعر الذهب اليوم الجمعة 4 مارس 2022

الجمعة 04/مارس/2022 - 10:12 ص

استقرت أسعار الذهب، صباح تعاملات اليوم الجمعة 4 مارس 2022، بعد إن سجل تراجع خلال نهاية تعاملات أمس الخميس وسط تذبذب فى الأداء نتيجة لعدد من المتغيرات السياسية والاقتصادي التى تشهدها مصر والعالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 564 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 725جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 846 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 966 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4230 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8460 جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16920 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6818 جنيهًا.

ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".