شريف عامر: "الإعلاميين" اجتزأت فيديو "عطية".. وضهري مفرود

الجمعة 04/مارس/2022 - 09:47 ص

رد الإعلامي شريف عامر على بيان نقابة الإعلاميين بشأن حلقته مع الداعية الدكتور مبروك عطية والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» قائلًا: «أنا خجلان جدا، وأعتذر لحضراتكم مقدمًا».

وأضاف: «غريبة قوي بقالي 30 سنة بشتغل في الشغلانة دي، وعمري ما كنت بسعى في لحظة من اللحظات إن اسمي يبقى الخبر.. وأنا أدعى لنفسي أن رصيد ما بين الكاميرا والفريق وأنا وحضراتكم رصيد يسمح لي إني يبقى ليا شوية مصداقية كويسين عندكم».

وتابع: «من حقي أقول لحضراتكم الموضوع من البداية، أنا اتعلمت صحافة على يد أساتذة وكنت عيل صغير وأنا بسمع صوت فتحي غانم بيتكلم عن القضايا الصحفية ولما كبرت كنت بناقش الأستاذ محمد حسنين هيكل عن الصحافة في مرحلة صعبة جدا من تاريخنا وسمعت محمد السعدني بيتكلم عن الصحافة وقعدت في مكتب صلاح عبدالصبور وهو بيتكلم عن الصحافة والفن والأدب والرواية».

مضيفا: «أقول أسماء مين ولا مين، واتعلمت على يد أول واحد بص على الشاشة في العالم العربي كله اللي هو الله يرحمه الأستاذ صلاح ذكي وسمعت إذاعيين بيسجلوا شغلهم وبيتعاملوا مع شغلهم إزاي زي الأستاذ طاهر أبوزيد الله يرحمه واحد من أهم رواد العمل الإذاعي في مصر».