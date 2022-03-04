3 محطات في حياة سمير صبري.. الفنان الشامل

الجمعة 04/مارس/2022 - 05:00 ص

على مدار مشواره الطويل مع الفن، حصد الفنان الكبير سمير صبرى العديد من النجاحات والجوائز والألقاب، كما كان بمثابة الصندوق الأسود وكاتمًا لأسرار عدد كبير من نجوم الفن، بفضل حبه لزملائه وصداقته الوطيدة لمعظم النجوم، وإيمانه المطلق بأن الحياة رحلة قصيرة لابد أن يعيشها الإنسان فى هدوء وسلام.

"البوابة نيوز" ترصد 3 محطات في حياة الفنان الكبير سمير صبري

1

حكاية أغنية «على ضهر التذكرة»

كشف رئيس الإذاعة السابق والشاعر الغنائى الكبير عمر بطيشة عن حكاية أغنية «على ضهر التذكرة» مع الفنان سمير صبرى.

نشر «بطيشة» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: حكاية الأغنية التى تمنى سمير صبرى أن يغنيها.

وقال بطيشة: «زمان.. كتبت أغنية شبابية بعنوان «على ضهر التذكرة»، ولحنها الملحن الشاب مصطفى إسماعيل ابن المايسترو على إسماعيل.. وكان ملحنا مجددا واعدا رحمه الله.. وجاء اللحن رائعا راقصا شقيا.. وسمع سمير صبرى الأغنية وطلب أن يغنيها فورا، ولكن حدث سوء تفاهم أوقف تنفيذ الأغنية.. وأصيب مصطفى باكتئاب ورحل.. وبقيت الأغنية الرائعة بكلماتها الحداثية ولحنها الراقص حبيسة درج مكتبى إلى الآن».

2

حكاية حليم ونيللى وقارئة الفنجان

أعلن الفنان سمير صبرى فى أحد اللقاءات التليفزيونية أنه فوجئ خلال فترة تقديمه برنامج «النادى الدولي» بمكالمة من الفنان عبدالحليم حافظ الذى كان يتواجد وقتها فى لندن، وطلب منه تصوير حلقة معه الأسبوع المقبل على أن تكون الفنانة نيللى ضيفة معه فى هذه الحلقة.

وأوضح سمير صبرى أن حليم طلب منه أيضًا أن يكون هناك «فنجان قهوة»، وأن تقوم نيللى بقراءة الفنجان له، وعلم بعدها أن حليم أراد تسويق أغنيته الجديدة «قارئة الفنجان» بهذه الطريقة، وخاصة أن الأغنية لم تكن قد ظهرت للنور حيث غناها فيما بعد بحفل شم النسيم.

وأضاف سمير أن حليم كان فى منتهى الذكاء حيث أعلن خلال اللقاء عن تفاصيل عديدة وكواليس لا يعرفها أحد عن هذه الأغنية، وكيف كان يتواصل مع كاتب الأغنية الشاعر نزار قباني، موضحًا أن حليم اتصل بنزار على مدار أسبوع كامل لمدة ساعتين يوميًا لتغيير بعض الكلمات حتى تناسب اللحن الذى وضعه محمد الموجى.

وفى الحلقة قامت نيللى بقراءة الفنجان للعندليب وقالت له فى حديثها أنها ترى حرف «ف» داخل الفنجان وسألت العندليب: يا ترى مين صاحب حرف الـ «ف»، فقال حليم مداعبًا: وليه ميكنش حرف الـ «ن».

وقال سمير صبرى عن هذه الحلقة أيضًا إنه اكتشف فيما بعد أن حليم أراد أن «يغيظ» سعاد حسنى بطلبه له بضرورة تواجد نيللى فى هذه الحلقة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين حليم وسعاد فى هذا التوقيت كانت متوترة.

3

حكاية مشروع محمد فوزى

كان وما زال الفنان سمير صبرى يحلم بتقديم عمل فنى عن سيرة حياة الفنان الراحل محمد فوزى، وقال فى تصريحات سابقة لـ«البوابة» إنه يتمنى أن يجد وجهًا جديدًا يجسد شخصية الفنان الراحل التى كانت تتمتع بقبول وكاريزما وخفة دم ليس لها حدود.

يشار إلى أن سمير صبرى سبق أن قدم شخصية محمد فوزى فى مسلسل إذاعى بعنوان «عوام على بر الهوا» عام ٢٠٠٩، وشاركه فى التمثيل كل من صابرين وصفاء السبع ومادلين طبر وخالد النبوى والفنانين الراحلين رجاء الجداوى والمنتصر بالله.