نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية للفترة من 18 الى 25 فبراير

الخميس 03/مارس/2022 - 08:25 م

سيطرت التوترات الجيوسياسية على الأسواق خلال الأسبوع، إذ بلغت التوترات ذروتها عندما شنت روسيا غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا يوم الخميس، وهاجمت عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف. وفرضت العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على روسيا، كما قدمت معونات مالية وعسكرية لأوكرانيا.

وسيطرت حالة من القلق حيال معدلات إنتاج النفط، وارتفاع التضخم على عمليات التداول. كما ارتفعت أسعار البترول لتكسر حاجز الـ 100 دولارًا للبرميل خلال هذا الأسبوع. وتراجعت الأسهم الأمريكية في البداية إلا أنها تمكنت من الانتعاش مرة أخرى.

بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب وجود مخاوف نتيجة ارتفاع التضخم، الى جانب تزايد التوقعات ببدء دورة حادة لرفع أسعار الفائدة، مع تسطح منحنى العائد على خلفية وجود مخاوف حيال التضخم المصحوب بركود.