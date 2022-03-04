اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة

الجمعة 04/مارس/2022 - 12:17 ص

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن عدة مناطق، لمدة ٦ ساعات لتنفيذ بأعمال إحلال وتجديد طلمبات محطة مياه جزيرة الدهب، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ليلا مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح غدًا السبت.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: "المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة".

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة فور الانتهاء من الأعمال ، كما وجه رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وأكدت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة توفر سيارات محملة بالمياة النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.