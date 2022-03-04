غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة

الجمعة 04/مارس/2022 - 12:19 ص

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن إنقطاع المياه عن مناطق (رافع الصعيد والمناطق المخدومه منه – مركز تدريب الحرس الجمهورى – تقسيم عمر بن الخطاب – مدينة قباء – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزى بشارع جسر السويس – السجن المركزى بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة)، وذلك لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غدا السبت الموافق 5-3-2022 حتي الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 6-3-2022.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى أعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800/1000مم داخل رافع الصعيد .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.