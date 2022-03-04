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الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن إنقطاع المياه عن مناطق (رافع الصعيد والمناطق المخدومه منه – مركز تدريب الحرس الجمهورى – تقسيم عمر بن الخطاب – مدينة قباء – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزى بشارع جسر السويس – السجن المركزى بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة)، وذلك لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غدا السبت الموافق 5-3-2022 حتي الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 6-3-2022.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى أعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800/1000مم داخل رافع الصعيد .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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