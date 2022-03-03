رجل أعمال مصري يقدم عرضا لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي

الخميس 03/مارس/2022 - 05:29 م

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية اليوم الخميس عن اهتمام رجل الأعمال المصري لطفى منصور بشراء نادي تشيلسي بعد قيام مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بعرضه للبيع على خلفية الأزمة الروسية الاوكرانية ومنع الحكومة البريطانية رجل الأعمال الروسي من التواجد في اراضيها.

وقالت صحيفة " تيليجراف" الإنجليزية إن رجل الأعمال المصري لطفي منصور مهتم بشراء نادي تشيلسي بعد عرض النادي للبيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال المصري لطفى منصور من حاملي التذاكر الموسمية لنادى تشيلسي تقدم بالفعل بعرض للملياردير الروسي أبراموفيتش مالك النادي من أجل شراء النادي.

يذكر أن لطفي منصور هو الرئيس التنفيذي لأحد الشركات الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته.