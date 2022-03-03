أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 3 مارس 2022

الخميس 03/مارس/2022 - 05:09 م

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم الخميس 3 مارس 2022، في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

بلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر نفس السعر في بنك مصر، ليسجل سعر الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع .

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.