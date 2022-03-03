منتدى البرلمانيين العرب للسكان: مصر صمام الأمان والاستقرار بالشرق الأوسط

الخميس 03/مارس/2022 - 04:42 م

أعرب وفد منتدى البرلمانيين العرب والآسيوى للسكان والتنمية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبمشاركة عربية وآسيوية وأفريقية عن سعادته لما شهدته مصر من إنجازات على مدار السبع سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن مصر صمام الأمان العربى ولاعب مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط وقلب الأمة العربية النابض وحاضنة الدول الأفريقية، ويوما بعد يوم تتفوق داخليا وخارجيا .

وقال المستشار الإعلامي لمنتدى البرلمانيين العربى الاسيوى للسكان والتنمية أحمد قنديل، أن وفد المنتدى أكد أن القاهرة رغم التحديات التى تواجهها داخليا وخارجيا إلا أنها استطاعت أن تتغلب عليها بفضل القيادة الحكيمة والتي تعمل ليل نهار لنقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى، حيث استطاعت أن تحقق معدلات تنمية رغم جائحة كورونا .

وأعرب الوفد المشارك فى منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية عن سعادته لإطلاق الرئيس السيسي مؤخرا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان التي ستنعكس في حالة الرضا للدولة المصرية، وبالتالي تحقيق حالة من الاستقرار" .

وأضاف الوفد أن القضية السكانية من أهم القضايا التى تهم المجتمع الدولى وخاصة العربى والاسيوى والإفريقية والمرتبطة بمعدلات التنمية، مشيرا إلى حديث الرئيس السيسي، عن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والتحذير من مخاطرها حول معدلات التنمية وأن الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان، وما تشهده من حجم التحديات، ، والارتقاء بالمسكن والقضاء على العشوائيات وغيرها من الملفات التى تهتم بحياة المواطن هى من ضمن ملف حقوق الإنسان .

وأشاد الوفد بمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية على دعم الأسرة المصرية من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات وكان من ضمنها مبادرة "حياة كريمة"، التي قدمت كثيرا للأسرة المصرية في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستهداف القرى التى أسهمت في خفض معدلات الفقر بها.