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الخميس 03 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بهدف عكسي.. يوفنتوس يضع قدمًا في نهائي كأس إيطاليا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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وضع فريق يوفنتوس قدما في نهائي كأس إيطاليا بعدما حقق فوزا قاتلا على مضيفه فيورنتينا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب أرتيميو فرانكي، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

أحرز لورينزو فينوتي مدافع الفيولا هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس، عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في شهر أبريل المقبل، لحسم المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة المنتصر من ميلان وإنتر. 

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