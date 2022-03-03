كورونا في الإمارات.. تسجيل 519 إصابة جديدة

الخميس 03/مارس/2022 - 04:14 ص

سجلت الإمارات 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 880,970 إصابة، فيما ظل عدد الوفيات ثابتًا عند 2301 وفاة، مشيرةً إلى تعافي 1613 حالة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 837,139 حالة.