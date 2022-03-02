رسميًا.. يويفا يستبعد الحكام الروس من المشاركة في البطولات الأوروبية

الأربعاء 02/مارس/2022 - 02:02 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الأربعاء، استبعاد حكام كرة القدم الروس من كافة البطولات الرسمية التابعة لـ"يويفا" خلال الفترة المقبلة على خلفية الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا مؤخرا.

وقرر الاتحاد الأوروبي منع مشاركة كل حكام روسيا الدوليين في كافة البطولات الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي اعتراضًا على هذه الهجمات العسكرية والضربات التي شنتها القوات الروسية على أوكرانيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي أعلنا في وقت سابق تعليق مشاركة منتخب روسيا وجميع الأندية الروسية في البطولات القارية والعالمية.

ويسري قرار الاتحاد الدولي على تعليق مشاركة المنتخب الروسي في تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم قطر 2022.