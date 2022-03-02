"دجلة" تضمن الفوز ببطولة ويندي سيتي للإسكواش للسيدات.. ويوسف إبراهيم يصعد لنهائي الرجال

الأربعاء 02/مارس/2022 - 01:25 م

ضمنت أندية وادى دجلة الفوز ببطولة ويندي سيتي للإسكواش للسيدات، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تأهل لاعبتي دجلة نوران جوهر، وهانيا الحمامي للمباراة النهائية، كما صعد لاعب دجلة يوسف إبراهيم للمباراة النهائية لنفس البطولة، والتي من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء، يأتي ذلك استمرارًا لنجاح أبطال أندية وادى دجلة في تحقيق نتائج مشرفة بمختلف الألعاب الرياضية.

وصعدت نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا للمباراة النهائية لبطولة ويندي سيتي للإسكواش، بعد تغلبها على جويل كينج المصنفة الخامسة على مستوى العالم، في مباراة قوية استمرت 32 دقيقة انتهت بواقع نقاط (5-11) (4-11)11-3)) بنتيجة أشواط (0-3).

كما صعدت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا للمباراة النهائية بعد فوزها على نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا في مباراة النصف النهائي التي استمرت 66 دقيقة انتهت بنتيجة أشواط 2-3 بواقع نقاط (5-11) (15-17) (5-11) (11-6) (11-5).

وتأهل الدجلاوي يوسف إبراهيم، المصنف الـ17 عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش، للمباراة النهائية من بطولة ويندي سيتي للإسكواش بعد تفوقه على مروان الشوربجي المصنف السابع على مستوى العالم، في مواجهة شرسة انتهت بنتيجة أشواط (2-3) بواقع نقاط (5-11) (11-6) (11-9) (1-11) (0-11) في مباراة استمرت 56 دقيقة. ويتأهل اللاعب إلى المباراة النهائية أمام النيوزلندى بول كول المصنف الأول عالميًا.