"مصر الخير" و"تنمية الصادرات" تتابعان سير العملية التعليمية بالأقصر

الأربعاء 02/مارس/2022 - 12:46 م

أجرى فريق عمل البنك المصري لتنمية الصادرات، بقيادة مرفت سلطان، رئيس مجلس الإدارة والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة وبصحبة مؤسسة مصر الخير ممثلة في أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ونهاد مجدي مدير مشروع التعليم المجتمعي بالمؤسسة، زيارة للمدارس المجتمعية التي كان قد قام البنك بتقديم دعماً مادياً لتأسيسها وإنشائها وتطويرها وتجهيزها مع تشغيلها في الأعوام الماضية، وهي خمسة مدارس مجتمعية بقرى مركز إسنا بمحافظة الأقصر، والتي يحرص البنك في كل عام على تغطية كافة المصروفات الدراسية والتعليمية لطلاب تلك المدارس والتي تشمل الأدوات والكتب المدرسية، المناهج التعليمية، الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية وكذلك برامج التوعية.

يأتي ذلك استكمالاً للتعاون المثمر والمستمر مع مؤسسة مصر الخير، وسعياً من البنك في الاستمرار في بذل المزيد من الجهود، إيماناً بقضية التعليم الذي هو أساس تقدم وتطور المجتمع ككل، حيث يحرص فريق العمل بالبنك وبالمؤسسة على القيام بتلك الزيارة الميدانية للمدارس دورياً.

قام أطفال تلك المدراس بالترحيب بالزيارة معبرين عن سعادتهم عن طريق تقديم بعض من الفقرات الفنية والأنشطة التعليمية التي يقومون بدراستها خلال العام الدراسي.

وحضر زيارة أحد تلك المدارس فريق عمل مؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية، حيث سبق للبنك التعاون مع المؤسسة لتحويلها إلى مدرسة تكنولوجية، حيث قدم الطلبة بعض العروض التوضيحية عما قاموا بدراسته على أجهزة "التابليت" التي تسلموها كما قامت الميسرات والمدرسات بعرض الوسائل التعليمية والأساليب الحديثة في التعلم على تلك الأجهزة.

كان قد وقع البنك المصري لتنمية الصادرات في العام الماضي اتفاقية تعاون مع مؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية لتحويل أحد المدارس المجتمعية التي يرعاها بإسنا - الأقصر، إلى التعليم التكنولوجي، وذلك سعياً من الطرفين إلى توظيف التكنولوجيا لتنمية المجتمع المصري وتركيز كل مصادرها ومجهوداتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الحد من أوجه عدم المساواة للمجتمعات المهمشة، وذلك من خلال استخدام تطبيقات التكنولوجيا المتوفرة في مشروعات المؤسسة للوصول إلى حلول تدعم الفئات المستهدفة لتحقيق الشمول الاجتماعي والمالي ودعمهم مع محو أمية التكنولوجيا لإيجاد فرص عمل وأفكار مشروعات تحقق الدعم الاقتصادي لهؤلاء الفئات.

ويسعى البنك بالتعاون مع مؤسستي مصر الخير وجيزة للأنظمة التعليمية إلى تكامل وتبادل الخبرات وإقامة الشراكات حيث يؤمن بأن المجهودات الجماعية تساعد على إحداث أثر مجتمعي حقيقي، كما يسعى لإتاحة التكنولوجيا بتطبيقاتها المختلفة لفئات المجتمع المهمشة لتقليص الفجوة الرقمية الذي تسببت فيها سرعة التحول الرقمي الذي يحدث في جميع أنحاء العالم.

وأفاد فريق عمل مؤسسة جيزة بأن لبدء العمل على دوائر التغيير لا بد من البدء بالأشخاص ثم المجتمع ولذلك تدعم المؤسسة الأطفال في المناطق والقرى المهمشة لتحسين مهاراتهم التعليمية الشاملة من خلال محو الأمية التكنولوجية والرقمية مع تمكين عقلية حل المشكلات لديهم، إيمانا بأن الأطفال سوف يقودون التغيير في مجتمعاتهم وسيكون لهم تأثير كبير في مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم.

وأفادت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك من الجهات الداعمة والمهتمة بمجال عمل المؤسسة، ومن هنا جاءت فكرة الشراكة التنموية والتعاون لتنمية وتطوير المهارات التكنولوجية لطلاب مدرسة أحمد عوض المجتمعية بمحافظة الأقصر بمركز إسنا والتي يرعاها البنك المصري لتنمية الصادرات والقائم على إدارتها مؤسسة مصر الخير حيث يقوم البنك بتمويل المشروع للعمل علي عدد من الأهداف التنموية منها، تطوير مهارات المعلمين لخلق وتصميم خبرات تعليمية تفاعلية وجذابة للطلاب، مع تزويد المعلمين بأدوات وتقنيات تعلم تفاعلية مختلفة يمكن تخصيصها لخبرات مختلفة تتماشى مع مهارات المعلمين المطلوبة، بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والمنطقي وكيفية حل المشكلات لدى الطلاب وتعلمها باستخدام عملية التفكير التصميمي، والذي يؤدي إلى محو الأمية التكنولوجية والرقمية للطلاب وتعريف الطلاب والمعلمين بالتقنيات المختلفة مع توفر الحلول التكنولوجية للمدرسة المختارة.

وأعربت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير عن سعادتها بالشراكة المجتمعية بين مؤسسة مصر الخير وبنك الصادرات في تنمية المجتمع وإتاحة فرص التعليم من خلال مدارس المجتمعية بمحافظة الأقصر وأهميتها في حصول الطلاب علي تعليم متميزة وفرصة الإتاحة والالتحاق بالمدرسة قريبة من منازلهم وحلت مشكلة التسرب من التعليم الناجم من بعد المسافات بين منازل الأطفال والمدارس النظامية.

وأضافت، أنها فخورة بالدور المجتمعي الذي تقوم بيه مؤسسة مصر الخير في تنمية المجتمع وتقديم نموذج تعليمي عالي الجودة.

كما أضاف الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه تم الاتفاق مع المؤسسة على أن يتم العمل على تقييم احتياجات الطلاب والمعلمين للمدرسة المختارة، وتصميم برنامج يتناسب مع احتياجات المعلمين والطلاب لتحقيق الأهداف المتفق عليها، بالإضافة الى تقييم ومتابعة أنشطة المشروع وقياس الأثر الاجتماعي بعد انتهائه.

ومن جانبها أكدت نهاد مجدي، مدير مشروع التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير، أن التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بدأ منذ إنشاء 5 مدارس مجتمعية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر في عام 2018 وتجهيزها بالكامل حيث قام البنك بتمويل كافة مراحل الإنشاء والتجهيز واستمر دعم البنك لهذه المدارس وتحمل جميع نفقات التشغيل والأنشطة التعليمية والتثقيفية والرياضية والفنية أيضاً حيث تخدم هذه المدارس 141 طفلا وطفلة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمركز إسنا.

وأضافت مجدي، أن العملية التعليمية داخل المدارس والتي تشرف عليها مؤسسة مصر الخير تطبق أحدث النظم التكنولوجيا في التعليم من خلال تحويل المناهج الدراسية إلى برامج الكترونية وممارسة الأنشطة المعملية وإجراء التجارب داخل معامل تخيلية على اللوحات الذكية (السبورة) التفاعلية، لافتاً إلي أنه هذا العام قام بنك تنمية الصادرات بإدخال مؤسسة جيزة للأنظمة التكنولوجيا في مجال التعاون مع مؤسسة مصر الخير في مدرسة أحمد عِوَض المجتمعية حيث تم تدريب الميسرات والأطفال الدارسين على استخدام التابلت وقريباً سيتم توزيع التابلت على أطفال المدرسة لاستخدامه في العملية التعليمية وذلك لعمل تجربة تعليمية متكاملة يتم تقييمها فيما بعد لتعميمها على باقي المدارس المجتمعية.

ولفتت إلى سعادة الأطفال بزيارة فريقي البنك ومصر الخير السنوية وقيامهم بالاطمئنان عليهم وتوزيع الهدايا في جو من السرور والبهجة.