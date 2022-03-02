القبض على 3 أشخاص هددوا مواطنًا عبر "واتس آب" بمدينة نصر

الأربعاء 02/مارس/2022 - 12:05 م

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتهديد أحد المواطنين ومساومته على دفع مبلغ مالى بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بتلقيه رسالة من شخص مجهول على تطبيق "واتس آب" من رقم محدد يتضمن تهديده بالإيذاء، وطلب منه مبلغ مالى مقابل عدم التعرض له وتضمنت الرسالة تعرض نجله لواقعة شروع فى سرقة هاتفه المحمول، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول المُستخدم فى مساومة المجنى عليه، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته نفى علمه بالواقعة وقرر بقيام (حارس عقار سكن المُبلغ ، شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة – القليوبية") بشراء خط هاتف محمول ووضعه بهاتفه وإستخدامه ، ولقد أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله كحارس سابق للعقار سكن المجنى عليه ولمروره بضائقة مالية وعلمه بثرائه ، فاختمرت فى ذهنه فكرة تهديد المجنى عليه بالإيذاء وأبنائه ومساومته على دفع المبلغ المالى المشار إليه ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا بشراء شريحة هاتف محمول ووضعها بهاتف المتهم الأول وإستخدامه فى مساومة المجنى عليه على النحو المشار إليه ، كما أضافوا بأنهم وراء ارتكاب واقعة الشروع فى سرقة نجل المجنى عليه حتى يستجيب الأخير لطلباتهم ودفع المبلغ المالى المشار إليه ، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الثانى أيدوها ، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

