"اسأل المدينة".. من بداية متواضعة إلى منصة تخدم الملايين

الأربعاء 02/مارس/2022 - 11:43 ص

استطاع كلاً من "سعد الصاعدي" و "فارس الجهني" من أبناء المدينة المنورة أن يبتكرا مجتمع رقمي لخدمة سكان المدينة المنورة، تحت مسمى "اسأل المدينة"، يتضمن نقل الأحداث التي تهم مجتمع المدينة، ويكون محطة لتبادل الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يخص المدينة وسكانها، بدأ كحساب في تويتر وتفرع لغيره من المنصات.

اسأل المدينة



أصحاب الفكرة

يقول سعد الصاعدي: "بدايتي في عالم التقنية كانت بعد تخرجي من الكلية التقنية في تخصص صيانة وتقنية الحساب الآلي، ولحبي لهذا التخصص أكملت دراستي في جامعة طيبة في بكالوريوس علوم الحاسبات، لمدة 7 سنوات دراسية، كانت كفيلة لأي هاوي أن يخرج بخبرات كافية، والحمد لله على توفيقه في أن وظفنا فكرة تقنية تطوعية لخدمة سكان المدينة المنورة".

ومن جهته أضاف فارس الجهني: "كنت ومازلت ابناً متعلقاً بكل تفاصيل المدينة، هاوٍ ومحب للتصوير الفوتوغرافي، ومن خلال حبي وتعلقي بالمدينة وشغفي بالتصوير وجدت فكرة {وجود حساب تطوعي لخدمة أهل المدينة، ينقل لهم الأحداث التي تهمهم ويكون محطة لتبادل الإستفسارات والأسئلة، عن كل ما يخص المدينة وسكانها} ستجمع بلا شك بين حبين وشغفين لدي".

اسأل المدينة



بداية الفكرة وأهدافها



استطاع " الصاعدي" و" الجهني" أن يسخرا التقنية وحب التصوير لخدمة أفكارهم، أو حل بعض المشاكل، لذلك عملا بجهد على بناء الفكرة بدايةً من خلال منصة تويتر كأول انطلاقة، لتكون تجمعاً لأهل وزوار المدينة ومنها انطلق هذا الحساب باسم "اسأل المدينة"، ليكون دليلاً لتساؤلات سكان المدينة المنورة، مؤكدان، أن نجاح الفكرة وانتشارها سيعد أبرز الدوافع للإستمرار وتطوير الحساب والتوسع لمنصات تواصل اجتماعي أخرى.

اسأل المدينة



في رد منهما على فكرة إنشاء موقع استعلامي وخبري أو تطبيق للجوال على مواقع التواصل الإجتماعي أوضحا : "المجال والأفكار التقنية لاتنتهي أبداً لذلك عملنا على بناء صفحة على الويب تحمل اسم "اسأل المدينة" وعلى كل مواقع التواصل الإجتماعي ، لنصل لأكبر شريحة من سكان المدينة وزوارها و نكون لهم الدليل الأول الخاص بالمدينة، وجاري العمل الآن على تطوير تطبيق شامل خاص يخدم أهل وزوار المدينة المنورة بإمكانيات أكبر ومرضية بإذن الله".

- كيف تقيمان نجاح منصات اسأل المدينة؟



"بفضلٍ من الله يتم تسجيل مشاهدات يومية وشهرية وسنوية عالية، تصل شهرياً الى حوالي 50 مليون مشاهدة على حسابات التواصل الإجتماعي التابعة لاسأل المدينة، وكان لهذه الإحصائيات بالتزامن مع ردود المتابعين ودعمهم المستمر الأثر الكبير لنقيّم مدى تأثير ونجاح الفكرة".



ماذا عن الإشادات والتكريم التي حظي بها الحساب؟

"الحمد لله أن الفكرة القائمة كانت بهدف خدمة أهل المدينة بالدرجة الأولى وبتحقيق هذا الهدف نعتبر أننا كٌرّمنا ولهذا نحن ممتنين، كما كان لنا عدة تكريمات من عدة جهات حكومية وخاصة، نعتز بها ونفخر بها جميعاً، وكذلك عدد من المجمعات التجارية الكبيرة في المدينة.

مستقبل تطبيق اسأل المدينة

نطمح ونسعى لأن نكون الدليل الأول والأبرز في المدينة المنورة ونكون وجهة ذات موثوقية عالية لأهالي و زوار المدينة، وأيضاً نعمل جاهدين وبكل حبٍ وفخر لأن تكون منصات اسأل المدينة الحساب والدليل الأول على مستوى المملكة كلها.

ويمكنك التواصل مع حساب "اسأل المدينة" عبر رقم: "966542756456+"، ومن خلال تويتر:

https://twitter.com/ask_almadina?s

سناب شات:

https://www.snapchat.com/add/mdn.10

انستجرام:

https://instagram.com/ask.almadina?utm_medium=copy_link