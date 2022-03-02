استمرارا لخطة توسعاتها.. "سبينيس" تفتتح فرعا جديدا بزهراء المعادي

الأربعاء 02/مارس/2022 - 09:38 ص

افتتحت سبيينس إيجيبت امس فرعها الثامن عشر بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة ويشغل الفرع مساحة إجمالية تصل الي 1000 متر ما بين مساحة تشغيلية ومساحات تخزينية.

ومع الساعات الأولى من الافتتاح شهد الفرع اقبالًا كبيرًا من العملاء واللذين أبدوا اهتمامًا ملحوظًا بالفرع خاصة وأن منطقة زهراء المعادي تعاني من الاحتياج الشديد لفروع سلاسل تجارة التجزئة الكبرى.

صحيح أنه يوجد بها عدد من محلات البقالة سواء التقليدية أو الحديثة لكنها تعاني من ندرة في تواجد فروع السلاسل التجارية التي تقدم خدمات تجارة التجزئة المتكاملة.

أضف إلى ذلك أن الزيادة المضطردة في عدد السكان بالمنطقة وتوسع الأعمال التجارية والإدارية بها أدى إلى نشوء ونمو معدلات طلب متزايدة واحتياجات متنوعة وهو ما تسعى سبينيس من خلال هذا الفرع لتوفيرها لهم.

ولذلك حرصت سبينيس على أن توفر من خلال الفرع الجديد منظومة كاملة من خدمات السوبر ماركت وهو النموذج الذي حققت من خلاله سبينيس نجاحات كبيرة في توفير تنوع كبير في المنتجات الغذائية وغير الغذائية بما يلبي تطلعات ويوفر احتياجات العملاء بالمنطقة.

ويحقق الفرع أيضًا دعم هائل لمنصة البيع أون لاين الخاصة بسبينيس http://www.spinneys-egypt.com/ لأنه يشكل مركز انطلاق لدعم تقديم الخدمة في منطقة زهراء المعادي والمناطق المجاورة لها فمن المعروف أن فروع سبينيس تشكل قواعد توفير هذه الخدمة بمزايا أهمها المزيد من سرعة الاستجابة والكفاءة والجودة بفضل هذا الانتشار الجغرافي.

وتبلغ استثمارات الفرع ما يقرب من ال 23 مليون جنيه استثمارات رأسمالية وتشغيلية خاصة وأن سبينيس حرصت على الارتقاء بمستوى الخدمات داخل الفرع مع مستويات غير مسبوقة من تنوع المنتجات وجودتها بما يوفر للعملاء تجربة تسوق ممتعة وتلبي احتياجاتهم في الوقت نفسه.

ومن المخطط أن تستمر سبينيس في تنفيذ خططها التوسعية بافتتاح المزيد من الفروع ومن المتوقع افتتاح فرع آخر جديد خلال الأسابيع القادمة على مساحة 2000 متر تقريبًا قي مدينة وهو يعتبر الفرع التاسع عشر لسلسلة سبينيس المنتشرة في ثماني محافظات على مستوى الجمهورية.

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