"الخشت" يستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون

الأربعاء 02/مارس/2022 - 09:31 ص

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، اليوم الأربعاء، دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات المتقدمة في سنغافورة في المجالات الأكاديمية والبحثية وإنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك في تخصصات: الهندسة والذكاء الاصطناعي، الطب، إدارة الأعمال، الخلايا الجذعية، النانو تكنولوجي، وغيرها من وظائف الثورة الصناعية الرابعة، وحضر اللقاء الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ناقش الطرفان خلال اللقاء، توسيع نطاق التعاون بين جامعة القاهرة وجامعتي سنغافورة الوطنية المصنفة ضمن أول 20 جامعة في العالم، ونانيانج للتكنولوجيا المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، وذلك من خلال إنشاء درجات علمية مشتركة ومزدوجة إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما ناقش الطرفان إمكانية قيام أساتذة من جامعة القاهرة متخصصين في علوم الدين بإلقاء المحاضرات في جامعات سنغافورة، نظرا لأن جامعة القاهرة بها أقسام متخصصة في علوم وفلسفة الدين.

وأكد «الخشت»، أن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع جامعات عالمية تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، خاصة أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعتها في سياق جامعات الجيل الرابع، مشيرا إلى قرب افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي تعتمد على البرامج المشتركة مع الجامعات الأجنبية المرموقة.