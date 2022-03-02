يوفنتوس يتحدى فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا

الأربعاء 02/مارس/2022 - 08:01 ص

يبحث فريق يوفنتوس عن نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على نظيره فيورنتينا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أرتيميو فرانكي" ، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا على أن تقام مباراة الإياب على ملعب “أليانز ستاديوم”.

وشهدت قائمة يوفنتوس التي أعلنها ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، لمواجهة فيورنتينا، غياب 9 لاعبين وهم باولو ديبالا، جورجيو كيليني، دينيس زكريا، ويستون ماكيني، ساندرو، بيرنارديسكي، كييزا، كايو جورجي ودانيلي روجاني.

وجاءت قائمة السيدة العجوز كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، كارلو بنسوليو، ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دي تشيليو، ماتياس دي ليخت، دانيلو، كوادرادو، بيليجريني، بونوتشي، ستراماكيوني.

خط الوسط: آرثر ميلو، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، ميريتي.

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا، مويس كين، آكي، سولي.

في المقابل أصدر نادي فيورنتينا بيانًا رسميًا، لتحذير جمهوره من التصرفات غير اللائقة ضد يوفنتوس، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وستكون المباراة الأولى للمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش على ملعب "أرتيميو فرانكي" عقب الانتقال من الفيولا إلى يوفنتوس.

واحتج جمهور الفيولا عند إبرام صفقة فلاهوفيتش، وعلقوا لافتات تحمل إهانات عنصرية وتهديدات بالقتل.

وقال فيورنتينا، في بيان رسمي: "يشكر النادي العديد من المشجعين الذين سيكونون في الملعب، لدعم الفريق أمام يوفنتوس".

وأضاف: في هذه المناسبة، نطلب من الجمهور دعم الفريق بكل شغف ومن القلب، ودعونا نشعر بحبكم طوال 90 دقيقة، مع ضرورة تجنب الهتافات العنصرية والتعصب الذي لا علاقة له بثقافتنا وتاريخنا.

