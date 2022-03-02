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الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 478 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 880,451 إصابة، فيما ظل عدد الوفيات ثابتًا عند 2,301 وفاة، مشيرةً إلى تعافي 1,485 حالة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 835,526 حالة.

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