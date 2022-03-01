5 معلومات جغرافية عن أوكرانيا

الثلاثاء 01/مارس/2022 - 05:38 م

أصبحت دولة أوكرانيا الموجودة في شرق أوروبا وعلى حدود روسيا محل اهتمام العالم بعد الأزمة الاخيرة مع روسيا خلال الأيام الماضية.

ونبرز أهم المعلومات العامة والجغرافية عن دولة اوكرانيا فهي دولة أوروبية تقع في شرق أوروبا على سواحل البحر الأسود يبلغ عدد سكانها حوالي 44 مليون نسمة، وعاصمتها هي مدينة كييف.

مساحة أوكرانيا عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي 603 آلاف كيلومتر مربع، وهي ثاني أكبر دولة في أوروبا مساحة بعد روسيا.

وعاصمة أوكرانيا وأكبر مدنها هي كييف التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، وسميت عاصمة أوكرانيا بـ “كييف” نسبة لـ “كيي” وهو أحد الأشقاء الأربعة الذين أسسوا المدينة وفقًا للأسطورة، وإداريًا، تنقسم أوكرانيا الى 27 منطقة، وهي 24 ولاية (أوبلاست) وجمهورية تتمتع بالحكم الذاتي ومدينتين تتمتعان بوضع خاص.

هي سابع أكبر دولة في أوروبا من حيث تعداد السكان، وينخفض عدد سكان أوكرانيا بنحو 200 الف نسمة كل سنة نتيجة لمعدلات الهجرة المرتفعة وانخفاض معدلات المواليد، ويشكل الأوكرانيون 77 في المائة من سكان أوكرانيا، بينما يشكل الروسيون حوالي 12 في المائة، وأعلى نقطة في أوكرانيا هي قمة جبل هوفرلا (2061 متر).

تضم أوكرانيا سبعة مواقع مدرجة كمواقع تراثية عالمية لليونسكو، وأوكرانيا هي أفقر دولة في أوروبا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي (4,384 دولار أمريكي)، والجيش الأوكراني هو سادس أقوى جيش في أوروبا، ويوجد في أوكرانيا أكبر صحراء رملية في أوروبا، وهي صحراء اولسكي (1,612 كيلومتر مربع).

كهف أوبتيميستيشنا (230 كيلومتر) في أوكرانيا هو أطول كهف في أوراسيا، وخامس أطول كهف في العالم، ويوجد في أوكرانيا أكثر من 5000 قلعة، معظمها تقع في الجزء الغربي من البلاد، وشارع خريشاتك في العاصمة كييف يبلغ طوله 1 كيلومتر فقط، وهو أقصر شارع رئيسي في العالم.