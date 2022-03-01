منى الغضبان تشارك في معرض مسقط الدولى بكتاب "تناسخ الأرواح"

الثلاثاء 01/مارس/2022 - 03:49 م

يشارك كتاب "تناسخ الأرواح بين الوهم والحقيقة"، للكاتبة منى الغضبان، الصادار عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، في الدورة 26 من «معرض مسقط الدولي للكتاب 2022»، التي انطلقت الخميس الماضي، وتستمر حتى 5 مارس المقبل في العاصمة العمانية مسقط بمركز عمان للمؤتمرات.

الكتاب يتناول قضيه تناسخ الأرواح وهي قضيه أذليه، فالمنكرون يملكون أدله والمؤيدون أيضاً يملكون أدله، ويجيب الكتاب عن ما إذا كانت هذه النظريه حقيقيه أم وهم ؟، و ما علاقه تناسخ الأرواح بالعداله الإلهيه؟ وما هى كلمة الدين فيها؟ وعلينا أن نسأل: ‹من أين نشأت هذه الفكرة من الاساس؟›، وهل فعلاً نعيش مره واحده أم أكثر ؟

يتضمن هذا الكتاب الإجابه على كل هذه الأسئله و بحثاً تفصيلياً في تناسخ الأرواح و التقمّص وتكرّر ولادة النفس، ويطرح كلّ ما يمكن أن يخطر لك من ‏أسئلة، وتلك التي لا تخطر لك، ويجيب عنها بصورة دقيقة ومقنِعة.‏ ‎ ‎ إبتداءً من الأسئلة عن الهدف من التناسخ والقرائن والأدلة على حقيقته، والرد عليها بأدله نفي وبطلان مروراً بمفهوم الكارما والإرادة الحرة ‏والألم والمعاناة البشريه، والإبتلاء ، وبالأسئلة اللاهوتية والدينية والثقافية، وصولاً إلى الأسئلة العلمية.‏ ‎ ‎

كلّ ذلك بأسلوب منطقي وسلس، ويعد الكتاب مرجع شامل وقيّم في موضوع تناسخ الأرواح بما لها وما عليها، فهو أول كتاب يعرض رأي المؤيدين ورأى المنكرين وأدلتهم بالتفصيل بحياديه تامه.

منى السعيد عبد الرازق الغضبان محاميه وكاتبه ومتحدثه تحفزيه ومساهمه في رفع الوعى وباحثه في التنميه الذاتيه وإستشارى صحه نفسيه بالطاقه الحيويه معتمده منذ 2010.



