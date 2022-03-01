زيادة جديدة في أسعار السجائر

الثلاثاء 01/مارس/2022 - 10:41 ص

اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية - ايسترن كومباني، الأسعار الجديدة الخاصة بسعر بيع المستهلك على منتجات الشركة من السجائر.

وأوضحت الشركة في بيان صادر من البورصة، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع سعر الصنف بوكس 10 إلى 11.5 جنيه، وكليوباترا كينج سايز إلى 18.5 جنيه، وكليوباترا سوفت كوين إلى 19 جنيه، وبوسطن/بلمونت إلى 19.5.

كما رفعت الشركة سعر الصنف كليوبترا بوكس (أبيض - ألوان) إلى 20 جنيه، وكليوباترا سوبر إلى 21 جنيه، ومونديال إلى 21 جنيه، ومونديال سويتش إلى 24 جنيه، وكليوباترا بلاك إلى 24 جنيه، وما توسيان سوبر إلى 24 جنيه.

وحققت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، خلال النصف الأول من العام المالي 2021 -2022، أرباحاً بلغت 2.92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.538 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.