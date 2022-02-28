افتتاح مركز ألماظة للتوظيف والتدريب تحت رعاية وزارة التضامن

الإثنين 28/فبراير/2022 - 10:03 م

افتتح مركز ألماظة للتوظيف والتدريب، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين.

ويزود المركز المتاح للجميع المجتمع المصري بمجموعة من برامج التدريب المهني التي تعزز مهارات الراغبين في الحصول على فرص عمل بمجالات الضيافة والترفية والتسلية العائلية والتجزئة.

وقد تم تمويل المركز من قبل ماجد الفطيم بالمشاركة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في الاتحاد السويسري، ويتم تشغيله من قبل مؤسسة التعليم من أجل التوظيف - مصر.

وجرت فعاليات حفل الافتتاح بحضور كبار الشخصيات من القطاع الحكومى ورجال الأعمال، وكان من بينهم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، وأحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد أبرم مركز ألماظة للتوظيف والتدريب شراكة ناجحة مع مؤسسة "حلم" بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الراغبين في دخول المركز، وبما يضمن أيضاً تسهيل إمكانية وصول الجميع إلى المركز وعلى كافة المستويات، وإلى جانب الالتزام بتقديم برامج التدريب والتوظيف الشاملة، يلتزم المركز أيضاً بتقدم برامج التدريب والتوظيف وخدماته متوافرة لكافة فئات المجتمع ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ضياء يحيى الرئيس الإقليمي ماجد الفطيم العقارية في مصر: "نحن سعداء للغاية باستضافتنا حفل اليوم والخاص بافتتاح مركز ألماظة للتوظيف والتدريب، جنباً إلى جنب مع شركائنا وضيوفنا الكرام وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإن هذا الافتتاح لا يعد علامة فارقة فقط لسيتي سنتر ألماظة لكن أيضاً لقطاع الضيافة والترفية والتسلية العائلية وقطاع التجزئة في مصر.

وأضاف يحيى: في ظل الأهمية القصوى والأثر الكبير لقطاعات الضيافة والترفية والتسلية العائلية وقطاعات التجزئة على الاقتصاد المصري، ومع الأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فإن مركز ألماظة للتوظيف والتدريب يتطلع إلى ما هو أبعد من تدريب الموظفين في ماجد الفطيم وإنما يأتي افتتاح المركز بهدف التركيز على خدمة المجتمع المصري، وتمكين أصحاب العمل والموظفين من تحديد واستكشاف واغتنام الفرص الجديدة، من خلال تزويدهم بمجموعة جديدة من المهارات الفنية والمهارات المطلوبة لأغراض التوظيف ولم يكن لهذا الأمر أن يتم لولا الالتزام المطلق من قبل الشركاء الذين بذلوا أقصى جهودهم لرؤية النجاح يتحقق لهذا المركز.

واستضاف حفل الافتتاح أيضاً جلسة نقاشية شارك فيها كل من: عفاف نصار، مدير الاستدامة ماجد الفطيم، وهايكه هارمجارت المدير العام لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط​​ في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية في مصر، ونورا أبو السعود المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف - مصر، ورامز ماهر العضو المؤسس والمدير التنفيذي بمؤسسة "حلم"، وجين ريكسورثي المدير التنفيذي بمؤسسة (People 1st International).

وأضافت نوره أبو السعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف - مصر: كمنظمة تقود السوق فإن إنشاء مركز ألماظة للتوظيف والتدريب في ظل الجهد الاستثنائي من قبل شركائنا، سيمكننا في الاستمرار لمساعدة أصحاب الأعمال لإيجاد المواهب المتميزة وايضا سيساعدنا هنا في مصر على تقديم التدريبات والخدمات التي تلبي المعايير الدولية الخاصة بقطاعي الضيافة والترفيه والتسلية العائلية والتجزئة، وستسهم هذه الدورات التدريبية في مساعدة الجيل الجديد من الموظفين على تحقيق مستقبل ناجح ومبهر، ليس فقط من خلال المساهمة في النهوض بالاقتصاد المصري لكن أيضا عبر النهوض بالمجتمع ونحن نتطلع إلى رؤية المتدربين في مركز التدريب يحتلون مراكز الصدارة في صناعة الضيافة والترفية والتسلية العائلية وقطاع التجزئة.