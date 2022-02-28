صالون البوابة نيوز| السفير محمد العرابي: بوتين أرهق بلاده عسكريًا

الإثنين 28/فبراير/2022 - 04:09 م

قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أرهق بلاده عسكريا، ورئيس أوكرانيا يدافع، ومش بالسهولة نجد حل.

وتابع "العرابى"، هناك مبادرات لحل الأزمة، فهناك فنلندا لديها سياسية مختلفه مع روسيا ومن الممكن أن نصل لصياغة جديدة لوضع أوكرانيا، فلابد أن نتوقف لنحلل شكل العالم فهناك متغير لابد أن نحلله

جاء ذلك خلال صالون البوابة نيوز الثقافى في مقر "البوابة نيوز"، تحت عنوان "“الحرب الروسية الأوكرانية.. إلى أين؟”، عن تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا بحضور حسام عيسى الباحث فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وسليمان شفيق الباحث والكاتب الصحفي، واللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان.



