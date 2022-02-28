شاهد|بشر يمهد لجولته الغنائية في مصر بإطلاق كليب "الحياة زينة"

الإثنين 28/فبراير/2022 - 12:37 م

أطلق الفنان الأردني بشر أجدد أعماله الغنائية "الحياة زينة"، بشكل فيديو كليب، تمهيدا لجولته الغنائية في مصر.

وقرر بشر الاحتفال بإطلاق الأغنية قبل يومين من زيارته الجديدة لمصر والتي يعود إليها هذه المرة بجولة حفلات غنائية لأول مرة يمر خلالها بين القاهرة والإسكندرية، خلال يومي الخميس والسبت المقبلين.

ويستهل بشر جولته الفنية بحفل كبير في ساقية الصاوي بالقاهرة في تمام السابعة مساء الخميس المقبل 3 مارس، ويعيد فيها لم شمله مع جمهوره المصري بالقاهرة بعد ثلاثة أشهر ونصف منذ آخر حفلاته في نفس المكان في نوفمبر الماضي.



ويختتم جولته المصرية بأولى حفلاته الجماهيرية في الإسكندرية، يظل خلالها على مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام السابعة مساء السبت 5 مارس، ويمتع الجمهور بتوليفة من أشهر أغانيه مثل "قلبي هوى" و"قالت له" و"ما خطر عالبال" و"في القلب علة" و"عيون المها" و"سمرا".



ويستهل بشر بجولته المصرية انطلاقه في جولة حفلات غنائية في العالم العربي يمر خلالها بالأردن عبر حفله في مسرح الشمس في عمان مساء 12 مارس المقبل، ومن ثم يمر بعدها بعدة محطات عربية، من بينها تونس والسعودية والمغرب خلال العام الجاري.



ويستكمل بشر خلال جولته العربية الاحتفال بالنجاح الجماهيري الذي صاحب أغنيته الشهيرة "رجعنا التقينا"، التي تصدرت تريندات المنصات الرقمية في العالم العربي، كما يمتع محبيه في مصر بتوليفة من أشهر اغانيه منها "ما خطر عالبال" و"يا ترى" و"قلبي هوى".



بشر أبو طالب مغني وملحن وعازف جيتار أردني الأصل، بدأ مشروعه الغنائي المنفرد منذ 3 سنوات و المعتمد على تقديم أغنيات من تأليفه وتلحينه و غنائه، ودشن رحلته تزامنا مع ظهور ألبومه الغنائي الأول "الزنبقات السود" عام ٢٠١٨ ، الذي ضم في جعبته ٩ أغنيات، كما بدأ مشواره الموسيقي في سن التاسعة عشرة عند انضمامه لفرقة "رم - طارق الناصر” وقدم أكثر من 40 حفلة فى 15 دولة حول العالم، حتى استقل بمشروعه الخاص، كما عرف في وسط الموسيقى البديلة بالعالم العربي بتأسيسه موقع "اعزف"، أول موقع عربي لتعليم الموسيقى بأنواعها عبر الإنترنت، بجانب كونه مؤسساً لمعهد بيت الموسيقى، وهو أول معهد لتعليم الموسيقى في السعودية.



لينك الكليب على اليوتيوب:

https://youtu.be/a9AhTyB4XVs

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