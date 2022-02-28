كورونا في الكويت.. تسجيل 607 إصابة جديدة

الإثنين 28/فبراير/2022 - 06:21 ص

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة و607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 619310 . وقالت وزارة الصحة الكويتية : إنه تم تسجيل 1788 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عددالمتعافين إلى 606657 متعافيا ، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98 %. وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2537 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 10116، ووصل إجمالي عدد الحالات في الأجنحة الخاصة بالفيروس إلى 212 حالة.