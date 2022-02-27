بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو

الأحد 27/فبراير/2022 - 05:34 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة نهائي كأس كاراباو ليفربول ضد تشيلسي ويسعى فريق ليفربول بقيادة المصري الدولي محمد صلاح لتحقيق بطولة بعد أن نجح في الوصول لنهائي كأس كارباو الإنجليزي ضد فريق تشيلسي مساء اليوم الإثنين.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس كاراباو

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لتحقيق الإنتصار على تشيلسي في مباراة اليوم وتحقيق لقب كأس كارباو لإضافة لقب لدولاب بطولات الريدز بالإنتصار على البلوز.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم ضد تشيلسي بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: كيلر وخط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون وفي خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو الكانتارا.

ويقود خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس كارباو الإنجليزي