تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت لـ ١٢ مارس

الأحد 27/فبراير/2022 - 02:55 م

قررت محكمة جنايات أمن الدوله، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعلى عمارة ووائل عمران، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، اليوم السبت، تاجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون لجلسه ١٢ مارس.

عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعلى عمارة ووائل عمران، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

اسندت النيابه للمتهمين تهم تفيد تخطيطهم المتهمين لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.