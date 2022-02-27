بالتعاون مع نجم ريال مدريد.. DS الإسبانية تكرم عبدالستار صبري

الأحد 27/فبراير/2022 - 01:49 م

علق عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، على تكريمه من DS الإسبانية، على هامش الحفل الذي أقيم في الإسكندرية بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة.

وأشاد عبدالستار صبري، لاعب منتخب مصر السابق، خلال كلمته في الحفل، بالأكاديمية وبالتنظيم الخاص مشددا على الاهتمام بالتعليم بجانب ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى تعلم اللغة للمساعدة للاحتراف كما نشاهد نجم مصر محمد صلاح مع ليفربول بالدوري الانجليزي.

ويعد هذا الحفل هو الأكبر الذي إقامته الأكاديمية منذ الافتتاح ومن المعروف بأن أكاديمية DS تعمل بشكل احترافي ومميز بالتنسيق التام لحظة بلحظة مع الجانب الإسباني ممثل في ديفيد سييرا رئيس أكاديمية DS وفرانسيسكو المدير التنفيذي لشركة سيللو جروب مدريد.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، سفر بعض اللاعبين إلى إسبانيا لقضاء فترة المعيشة في ٢٠ ناديا إسبانيا مقسمين إلي درجة أولى وثانية وثالثة لتكون هي الأكاديمية الوحيدة في مصر الذي تعمل على احتراف اللاعبين وتقديم نجوم في كرة القدم لتسويقهم بأكبر الأندية الإسبانية.

حضر الحفل كل من عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق وهشام حسين رئيس مجلس إدارة ليدرز أكاديمي والمهندس محمد القاضي وأحمد جوهر مدير تسويق ليدرز أكاديميز، وعدد كبير من أولياء أمور اللاعبين.