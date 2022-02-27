النائب طارق تهامي ناعيا الكردوسي: وقف مع زملائه الصحفيين في مواجهة الإرهاب الأسود

الأحد 27/فبراير/2022 - 12:24 م

نعى النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، الذي وافته المنية منذ يومين قائلا “لا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف تهامي، في كلمته، مثلما يقف الجندي على الحدود للدفاع عن الوطن ضد أي عدوان ومثلما يقف رجال الأمن الداخلي للدفاع عن أمنه كان يقف الصحفيين والكردوسي في مقدمة مواجهات الإرهاب الأسود، وكان الكردوسي واحدا من هؤلاء، واحدا من الشخصيات التي لم تخش في الحق لومة لائم.

وتابع تهامي: “دعوني أوضح لكم أن مثل الكردوسي يطلق عليه في مهنته أحد اسطوات هذه المهنة يمتلك حرفية وإمكانيات لا يمتلكها غيره”.

واختتم تهامي بالتقدم لجريدة الوطن ولمحمود مسلم رئيس التحرير بخالص التعازي.

