تشاهدون اليوم.. ليفربول يصارع تشيلسي على كأس الرابطة ومواجهات قوية في الكونفدرالية

الأحد 27/فبراير/2022 - 11:00 ص

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 حيث تشهد الملاعب عدد كبير من المباريات ابرزها نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي:

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

18:30– تشيلسي × ليفربول

الدوري الإنجليزي

16:00 - وست هام يونايتد × وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

15:00– فياريال × إسبانيول

17:15– إشبيلية × ريال بيتيس

19:30 - ريال سوسييداد × أوساسونا

22:00– برشلونة × أتلتيك بيلباو

الدوري الإيطالي

13:35– تورينو × كالياري

16:05 - هيلاس فيرونا × فينيزيا

19:05– سبيزيا × روما

21:50– لاتسيو × نابولي

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

15:00 - مازيمبي - جمهورية الكونغو × القطن - الكاميرون

18:00- الاتحاد – ليبيا × شبيبة الساورة - الجزائر

18:00 - أوثو دويو – الكونغو × المصري - مصر

18:00- جيندارميري – النيجر × أسيك ميموزا - ساحل العاج

18:00 - بيراميدز – مصر × النادي الصفاقسي - تونس

21:00 - نهضة بركان – المغرب × سيمبا - تنزانيا

21:00 - الأهلي طرابلس – ليبيا × زاناكو - زامبيا

21:00 - رويال ليبوباردس – إسواتيني × اورلاندو بيراتس - جنوب إفريقيا

الدوري المصري الممتاز

17:30– سموحة × غزل المحلة