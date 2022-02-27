سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.160.750.
وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت اليوم 10 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 15970، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1.139.693.
بوابة العرب
كورونا في المغرب.. تسجيل 188 إصابة جديدة
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سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.160.750.
سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.160.750.