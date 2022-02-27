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الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 3 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 58629 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 979.

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