سجلت موريتانيا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 58629 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 979.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 3 إصابات جديدة
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سجلت موريتانيا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
سجلت موريتانيا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .