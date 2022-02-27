كورونا في موريتانيا.. تسجيل 3 إصابات جديدة

الأحد 27/فبراير/2022 - 07:02 ص

سجلت موريتانيا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 58629 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 979.