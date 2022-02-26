بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

السبت 26/فبراير/2022 - 07:48 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الوداد البيضاوي المغربي في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة والتي يحتل صدارة ترتيبها فريق بترو أتليتكو الأنجولي بعد الفوز على فريق ساجرادا اليوم ليرفع رصيده إلى 7 نقاط بينما يحتل الوداد المغربي منافس الزمالك في مباراة اليوم المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما يأتي الزمالك ثالثا برصيد نقطتين جمعها من تعادلين.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك ضد الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ويسعى كارتيرون المدير الفني للزمالك للخروج من أزمة سوء النتائج والفوز على الوداد المغربي للخروج من الحسابات المعقد للصعود في المجموعة الرابعة.

ويتكون تشكيل الزمالك في مباراة اليوم ضد الوداد البيضاوي المغربي من حراسة المرمى: محمد أبو جبل

وفي خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثي

وخط الوسط: إمام عاشور، إسلام جابر، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو

وفي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا