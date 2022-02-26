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السبت 26 فبراير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وصنداونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي وصنداونز
الأهلي وصنداونز
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد صنداونز الجنوب الإفريقي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب طرفي مباراة اليوم بين الأهلي وصنداونز الهلال والمريخ السودانيين.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد صنداونز في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة وحصد الأهلي نقطة وحيدة قبل لقاء اليوم ضد صنداونز من تعادل مع الهلال السوداني ويتبقى له مباراة مؤجلة مع المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، ويسعى موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي من تكرار إنتصاراته على فريقه السابق صنداونز وإحتلال صدارة المجموعة قبل أن يلعب مباراته المؤجلة.

ويتكون تشكيل فريق الأهلي لمواجهة صنداونز مساء اليوم كل من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

بينما خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

ويقود خط الهجوم: محمد شريف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

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بث مباشر مباراة الأهلي وصنداونز دوري أبطال أفريقيا مباراة الاهلي صنداونز